Mr.Driller DrillLand: in arrivo su nuove piattaforme!

Quest’oggi ci sono novità in casa Bandai Namco, il loro gioco Mr.Driller DrillLand che era stato annunciato durante il Nintendo Direct Mini 2020 approda su nuove console!

Il titolo è un gioco di azione puzzle semplice ma coinvolgente. Costruito a 500 metri sotto la superficie terrestre, “Drillland” è un parco di divertimenti segreto sviluppato congiuntamente dall’Associazione Drillers e dal Regno Sotterraneo. Sei perforatori di diverse personalità e abilità sono qui per giocare!

La sfida è quella di affrontare cinque giochi di attrazione con una vasta gamma di attività, come grande avventura, universo misterioso, orrore, e altro ancora! Puoi scavare e batterli tutti?

Questo gioco è un porting di Mr. DRILLER Drillland della versione pubblicata nel 2002 per altre piattaforme. Il gioco mantiene lo stile “action puzzle game” semplice da usare e stimolante, ma con una nuova grafica e una “modalità casuale” per coloro che vogliono godere di scavare attraverso Drillland ad un ritmo piacevole! Puoi anche giocare alla “Modalità Classica” con lo stesso livello di difficoltà dell’originale.

Il titolo uscito nel 2020 per Nintendo Switch e Steam, sta per approdare il 4 novembre su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One.