PlayStation Now: annunciati i titoli di Novembre

Puntuale come un orologio Svizzero, oggi Sony ha annunciato su PlayStation Blog i nuovi titoli di PlayStation Now di Novembre. I giochi di questo mese sono diversi e molto particolari: Viaggia in una magica avventura con Celeste( Matt Makes Games) , fai un tuffo nel passato in Final Fantasy IX (Square Enix), punta a diventare il Boss più potente in Mafia Definitive Edition (2K Games) e vivi la vita da corriere in Totally Reliable Delivery Service(tinyBuild)

Celeste:

Il titolo è un platform dalla trama e ambientazioni magiche. Aiuta Madeline ad affrontare i suoi demoni in un viaggio verso la cima del Monte Fronteggia centinaia di sfide disegnate a mano, scopri impalpabili segreti e ricostruisci il mistero della montagna.

Final Fantasy IX:

Ecco che arriva il terzo capitolo all’evento PlayStation dove verranno pubblicati ben 5 capitoli della saga ogni mese. Strani eventi si verificano nel Continente delle Nebbie, una delle quattro terre principali di Gaia. Il regno di Alexandria, governato dalla regina Brahne, inizia l’invasione delle altre nazioni sotto gli ordini di Kuja, l’”angelo della morte” di Terra. Un incontro accidentale ad Alexandria riunisce Gidan, Vivi e Garnet, che intraprendono un viaggio che li porta a scoprire i segreti del loro passato, il cristallo e un posto da chiamare casa.

Mafia Definitive Edition

Mafia Definitive Edition

Nuovo capitolo della saga Mafia: Salite tra i ranghi della mafia durante l'era del proibizionismo, vivendo un paesaggio urbano degli anni '30 fedelmente ricreato, pieno di architettura tra le due guerre, automobili e cultura. Dopo un litigio con la mafia, il tassista Tommy Angelo viene spinto in un mondo sotterraneo mortale. Inizialmente preoccupato per la famiglia criminale Salieri, Tommy scopre presto che le ricompense sono troppo grandi per essere ignorate.

Totally Reliable Delivery Service:

Allacciate le cinture e accendete il camion delle consegne in questo titolo