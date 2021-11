I migliori provider di giochi digitali

In Italia, il gioco su casinò virtuali è diventato uno degli strumenti di svago e divertimento più comuni, soprattutto a seguito della pandemia, in cui i casinò tradizionali sono stati costretti a restare chiusi per un lungo periodo di tempo.

Attualmente, le industrie di casinò digitali offrono una vasta offerta di giochi, che comprende: slot machine online, il cui funzionamento è semplice e lineare; giochi live, in cui tutti gli appassionati possono avere una conversazione con gli altri giocatori e con il dealer presente in quel determinato momento durante la partita; giochi da tavolo o giochi di strategia come Blackjack o Roulette, in cui poter mettere alla prova le proprie abilità; scommesse sportive, che rappresentano al momento parte integrante delle piattaforme.

I giochi di slot disponibili in modalità demo e con soldi veri su tutti i siti di casinò digitali, sono prodotti dai migliori provider presenti sul mercato, i quali si contraddistinguono per sviluppare software sempre innovativi e differenti.

Vediamo insieme quali sono i più famosi in Italia e nel mondo, e quali sono alcuni dei capolavori che le software houses hanno sviluppato negli ultimi anni, per permettere agli appassionati di vivere al meglio la propria esperienza di gioco.

Evolution Gaming

Evolution Gaming è famoso a livello globale grazie soprattutto ai giochi live, che rappresentano una svolta all’interno dei casinò virtuali, in quanto i giocatori hanno sempre la possibilità di confrontarsi con altri appassionati e di interagire con gli altri partecipanti. Tra i giochi più amati possiamo decisamente considerare Monopoly Live, Deal or No Deal e Crazy Time; essi sono sempre ricchi di soprese e colpi di scena, e la giusta sessione di gioco può regalare emozioni sorprendenti e vincite soddisfacenti.

Evolution Gaming ha acquisito da un paio d’anni NetEnt, il provider conosciuto soprattutto per sviluppare giochi di slot con una grafica accattivante, creativa e davvero reale, quasi come se il giocatore si trovasse realmente all’interno dell’ambientazione prescelta.

Novomatic

Responsabile della produzione di alcuni capolavori come Book of Ra e Lucky Lady’s Charme Deluxe, Novomatic è uno dei provider più conosciuti ed è attualmente attivo in oltre quaranta Paesi. È un’azienda austriaca fondata nel 1980, e non ha mai smesso di sorprendere gli appassionati con una serie di slot machine online in grado di coinvolgere al meglio i giocatori.

Microgaming

Microgaming rappresenta la prima azienda in assoluto ad aver prodotto un software per un gioco digitale disponibile sulle piattaforme di casinò virtuali. È attiva dal 1994, è considerata da sempre una delle software houses più all’avanguardia e, infine, rappresenta il primo provider ad aver unito la realtà virtuale alle slot machine online in una sua produzione, per rendere il tutto ancora più accattivante.

I provider sopra menzionati sono soltanto alcuni dei migliori produttori di slot online gratis e di giochi live; ce ne sono tanti altri che si contraddistinguono in base ad una serie di fattori principali, come ad esempio il tema della slot o il meccanismo di pagamento, i quali variano in base al gioco considerato.