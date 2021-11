RiotX Arcane: Riot celebra Arcane in grande stile

Abbiamo visto tante cose create dalla mente di Riot Games in questi ultimi anni, ma questa supera ogni aspettativa. Di punto in bianco, Riot ha annunciato uno spettacolare evento che sarà condiviso tra tutti i suoi titoli, da League of Legends a Valorant. Il nome dell’evento avrà inoltre un nome: RiotX Arcane, perché assieme ai videogiochi, anche la serie animata Arcane sarà protagonista dell’evento, e il tutto è condito con la finale dei mondiali 2021 che si terranno questo fine settimana. Ma cosa ci potremo aspettare? Beh, la lista è lunga, quindi eccovi una preview:

Per League of Legends: i giocatori potranno riscattare skin gratuite di Jinx, Vi, Jayce e Caitlyn, e quest’ultima riceverà una specie di piccolo rework grafico, per adattarla a LoL moderno. Inoltre, la Pre-stagione 2022 avrà finalmente inizio, con tante novità e una Landa degli Evocatori nuova di zecca. Per League of Legends Wild Rift: un evento con Jinx e Vi protagoniste vi farà esplorare il mondo di Piltover e Zaun, due facce della stessa medaglia, e tante altre novità legate alle due sorelle. Per Legends of Runeterra: una nuova e permanente modalità verrà aggiunta al gioco, dove potrete esplorare Runeterra usando i vostri personaggi preferiti. Per Teamfight Tactics: il nuovo set Gizmo & Gadgets sarà disponibile, con tanto di elementi presi da Arcane e l’arrivo della modalità in co-op. Per Valorant: Chamber sarà disponibile durante l’evento, quindi non perdetevi l’occasione di provarlo.

Non mancano poi ricompense che potrete riscattare collegando il vostro account Twitch alla pagina ufficiale del sito. L’evento di RiotX Arcane si prospetta una bomba, e l’hype è alle stelle. In concomitanza con la finale di LoL, verrà trasmesso il primo episodio in diretta di Arcane, quindi non perdetevi lo spettacolo e cercate di non avere impegni per il 6 novembre, perché il bello sta per arrivare.