Call of Duty Vanguard: abbiamo i requisiti per PC

Call of Duty Vanguard uscirà tra qualche giorno, e oltre alla roadmap del gioco, Activision vuole farvi vedere di più, ed effettivamente qualcosa mancava. Stiamo parlando dei requisiti per PC, sia minimi che raccomandati, e oggi la compagnia ha mostrato un trailer dando tutte le informazioni necessarie a tutti coloro che vogliono comprare il titolo per PC. Come sempre, abbiamo requisiti minimi e consigliati. Partendo dal tipo di sistema operativo, abbiamo:

Minimo: Windows 10 64-bit. Raccomandato: Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit.

La CPU, invece, è la seguente:

Minimo: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300. Raccomandato: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen 5 1600X. Competitivo: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 1800X. Ultra 4K: Intel Core i9-9900K o AMD Ryzen 9 3900X.

Per la RAM, invece, abbiamo:

Minimo: 8 GB. Raccomandato: 12 GB. Competitivo/Ultra 4K: 16 GB.

Per lo spazio disponibile, invece, abbiamo (dovrete tenere anche conto della modalità multiplayer e Zombi, le quali saranno parte integrante del gioco):

Minimo: 36 GB al lancio (soltanto per l’appunto multiplayer e Zombi). Raccomandato: 61 GB al lancio.

Per avere alti assets adatti allo streaming, Activision ha pensato di implementare i Hi-Rez Assets Cache, i quali occuperanno il seguente spazio:

Minimo/Raccomandato: fino a 32 GB. Ultra 4K: fino a 64 GB.

Per la Video Card, abbiamo:

Minimo: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470.

NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470. Raccomandato: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580.

NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580. Competitivo: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 5700XT.

NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 5700XT. Ultra 4K: NVIDIA GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 6800 XT.

Per la Video Memory, abbiamo:

Minimo : 2 GB.

: 2 GB. Raccomandato : 4 GB.

: 4 GB. Competitivo : 8 GB.

: 8 GB. Ultra 4K: 10 GB.

Mentre, per ultimo, abbiamo i driver raccomandati di NVIDIA e AMD, che sono:

NVIDIA : 472.12

: 472.12 AMD: 21.9.1

Se avrete pre acquistato il gioco, buone notizie: da domani potrete avviare il download di Call of Duty Vanguard, risparmiandovi un sacco di tempo. Di seguito, vi lasciamo il trailer ufficiale che è stato rilasciato assieme alle specifiche per computer.