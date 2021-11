Leggende Pokémon Arceus: Arcanine di Hisui in arrivo?

A The Pokémon Company non piace mai mettere content a caso, quindi anche questo piccolo trailer di Leggende Pokémon Arceus deve avere un senso, e benché non venga mostrato alcunché, dobbiamo parlare delle sue implicazioni. Innanzitutto, nel video abbiamo due Growlithe di Hisui che giocano e si divertono in un radura, sorvegliando nel mentre il territorio circostante, stando a quanto dice la loro voce del Pokedex. Ma il tutto è bizzarro, e questo potrebbe implicare che ben presto potremo assistere al reveal dell’evoluzione di Growlithe, e se le teorie saranno corrette, stiamo parlando di Arcanine di Hisui, o un pokémon di zecca. Non è una sorpresa che scioccherebbe tutti, visto che abbiamo avuto in passato esempi di questo tipo anche nella regione di Galar in Pokémon Spada e Scudo, con pokémon come Yamask che si evolvono in mostriciattoli completamente diversi, cioé Mr Rime, Runerigus e molti altri. In ogni caso, l’attesa è l’unica nostra arma a disposizione, e finché i piani alti non diranno altro, dovremo rimanere a rimuginare su quanto abbiamo visto e lasciare la nostra mente immaginare il tutto. La scelta di usare i Growlithe è curiosa, visto che il mostriciattolo sarà anche protagonista di un bonus speciale che i giocatori riceveranno se avranno comprato il titolo entro una certa data, ovvero un completo che potrà essere indossato dal proprio personaggio dopo due ore di gioco. Il più recente annuncio è stato il reveal di Zorua e Zoroark di Hisui, entrambi dotati del tipo Normale/Spettro mai visto prima, e questo continuo rilasciare d’informazioni può far presupporre che forse il meglio deve ancora venire, e non vediamo l’ora di scoprire che cosa. Vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus uscirà il 28 gennaio 2022 solo su Nintendo Switch come esclusiva, e che le il titolo è già disponibile per il preordine.