Red Dead Redemption: una remastered in sviluppo?

Red Dead Redemption di Rockstar Games, uscito nel lontano 2010, potrebbe subire una rimasterizzazione. Questo è ciò che riguarda gli ultimi rumor che si sono susseguiti nei giorni scorsi. Pare proprio che Rockstar abbia preso una forte posizione nei confronti dei remake e delle remastered: da che non le prendevano nemmeno in considerazione, questo mese vedremo il lancio di Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, ovvero la versione remastered di ben tre capitoli della saga di GTA.

Di recente, a proposito di Red Dead Redemption, un leaker famoso e piuttosto attendibile (Rockstar Magazine) avrebbe pubblicato un video in cui viene affermato che la software house statunitense starebbe lavorando al titolo western del 2010. Non è stata fatta alcuna menzione di un remake, bensì è stato citato il termine “remastered”.

Sempre Rockstar Magazine ha affermato che si tratterebbe di un’edizione del gioco, che ha segnato la generazione PlayStation 3 e Xbox 360, che presenterebbe numerose migliorie, sia grafiche che tecniche, in linea proprio con la trilogia di GTA che vedremo uscire questo mese.

Per la presunta remastered non sono state fornite di piattaforme (anche se abbiamo ragione di credere che possano coincidere con quelle della trilogia di GTA), così come è assente la finestra di lancio. Lo sviluppo di questo “nuovo” progetto sarebbe ampiamente giustificato, viste le vendite di Red Dead Redemption 2 (2018, PS4 e Xbox One), le quali hanno toccato i 38 milioni di unità.

Non solo, il secondo capitolo della serie si è rivelato essere un ottimo strumento di apprendimento all’interno di contesti universitari. Vi lasciamo al filmato caricato da Rockstar Magazine, che troverete di seguito.