Halo Infinite: svelata una nuova mappa per il multiplayer

Il lancio di Halo Infinite è ufficialmente dietro l’angolo. Ci siamo addentrati da poco nel mese di novembre e tra poco più di 30 giorni, potremo mettere le mani sull’ultima avventura di Master Chief targata 343 Industries. Ebbene, con l’avvicinarsi di tale data, aumentano le informazioni ufficialmente confermate dalla software house.

Oggi, infatti, 343 Industries, dopo averci fatto osservare con attenzione del sano gameplay della modalità single-player, ci fa assaporare qualche vista sulla nuova mappa che sarà giocabile in multiplayer. La mappa, denominata “Streets” si è mostrata proprio in un video dedicato, che troverete in calce alla notizia, pubblicato su YouTube.

Street di Halo Infinite è ambientata nelle strade, appunto, della città di Mombasa di notte. L’ambientazione notturna è piuttosto suggestiva e ci riporta indietro nel tempo a Halo 2 e Halo 3: ODST, di cui era il luogo in cui si svolgevano i principali avvenimenti. Streets risulta strutturata per la battaglie in PvP, ma vediamone insieme i dettagli.

Streets rappresenta la mappa più piccola dell’intero mondo di Halo Infinite ed è stata studiata per ospitare partite di 4 giocatori contro altrettanti 4. Gran parte degli spazi sono al chiuso, all’interno di edifici che fanno da contorno alle strade di Mombasa. Sono anche presenti alcuni appostamenti ideali per praticare un po’ di cecchinaggio.

Il resto, potrete vederlo nel video che vi mostriamo di seguito. Vi ricordiamo, infine, che Halo Infinite uscirà il giorno 8 dicembre su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.