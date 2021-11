Age of Empires IV: Relic pensa ad una versione Xbox

Age of Empires IV è uno dei titoli di punta del genere strategico, in quanto ha fatto scuola ai suoi esordi e continua ad essere largamente apprezzato. Non da meno, la sua ultima iterazione è stata ben accolta dalla critica (e anche da noi) e dal pubblico, che non smette di chiedere a Relic Entertainment di svilupparne una versione per console.

Disponibile attualmente solo su PC, Age of Empires IV stranamente non approda ancora sulla console di Microsoft, nonostante sia stato sviluppato in collaborazione con Xbox Game Studios. Una possibilità, a quanto pare, potrebbe esserci secondo le dichiarazioni di un membro del team di sviluppo.

In un’intervista, infatti, Adam Isgreen, ovvero direttore creativo di World’s Edge (studio all’interno di Microsoft che si è dedicato a Age of Empires IV), avrebbe affermato che, una volta completato tutto ciò che concerne il lancio del gioco su PC, il team proverà a rivolgere le attenzioni alle console.

A detta di Isgreen, si proverà ad esplorare quelle che sono le possibilità e dei modi per far funzionare il gioco anche su altre piattaforme, tra cui in primis ci viene in mente Xbox Series X/S e Xbox One. Queste sono state le sue precise parole:

Non appena avremo finito di gestire il lancio su PC di Age of Empires, penseremo alla possibilità di farvelo avere anche su console. Non abbiamo ancora piani definitivi, ma sicuramente inizieremo a pensarci da ora.

Le sfide di portare un titolo nato per PC sulle console non sono da poco. Relic Entertainment dovrà escogitare qualsiasi stratagemma utile a non far soffrire ai giocatori di console la mancanza di una tastiera o di un mouse, soprattutto in relazione alla modalità multiplayer, in cui la velocità è tutto.