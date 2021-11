Milan Games Week 2021: ci sarà anche Vigamus Academy

Vigamus Academy ha annunciato che sarà alla Milan Games Week 2021, l’evento imperdibile per chi ama il gaming che si terrà a Fiera Milano Rho da venerdì 12 a domenica 14 novembre. L’accademia sarà presente all’evento con uno stand, dove poter scoprire i corsi di sviluppo di videogiochi frequentabili al 100% online in avvio a marzo.

In particolare, potrete conoscere in dettaglio i corsi in Game Design & Development e Grafica 3D, Concept Art & Animation per videogiochi. Presso lo stand sarà presente anche GLOS – Games Localization School per farvi scoprire i corsi di specializzazione in localizzazione videoludica e CAT Tool.

Qui sotto l’immagini della Milan Games Week 2021 (che quest’anno si è unita con Cartoomics) che mostra la presenza di Vigamus Academy.

Come scritto nel sito ufficiale:

Vigamus Academy Accademia dell’Immaginario è un centro specializzato di Alta Formazione verticalmente dedicato ai settori del Digital and Interactive Entertainment, atto a preparare figure professionali dotate dello skill-set e dell’esperienza necessari per inserirsi nel tessuto lavorativo delle Games Industries e nell’industria culturale in genere.

Oltre a 20 Corsi Brevi di formazione, che spaziano tra i diversi settori della creativita’, Vigamus Academy Accademia dell’Immaginario offre anche 2 Corsi Annuali altamente specializzati e professionalizzanti dedicati a:

Game Design & Development

Grafica 3D, Concept Art & Animation per Videogiochi

Grazie a un’organizzazione che segue anche i bisogni e le esigenze degli studenti lavoratori e dei fuori sede, i Corsi di Formazione possono essere seguiti direttamente sia nelle nuovissime aule attrezzate dell’Accademia dell’Immaginario di Roma, in Via Cornelia 498, oppure attraverso una soluzione 100% online.

Tutti gli studenti possono quindi svolgere le lezioni in diretta video, rivederle a piacere, accedere ai materiali didattici dal proprio PC o smartphone e creare insieme a Docenti e Trainer un videogioco completo, il tutto, se lo desiderano, studiando e lavorando comodamente ovunque si trovino.