Shin Megami Tensei V: i Sudama ci osservano

Anche quest’oggi, ATLUS ci delizia con un nuovo personaggio di Shin Megami Tensei V. Nel video che vediamo sul profilo YouTube ufficiale ammiriamo un demone già presente nella saga, il suo aspetto sicuramente ci trarrà in inganno. Tali demoni ci accompagneranno nel nostro viaggio nel Da’at, luogo dove affronteremo ogni sorta di difficoltà

Dopo il dispettoso Poltergeist, vediamo il piccolo Sudama

Sudama, il cui nome significa “anime in agguato”, sono spiriti maligni con un piede solo che vagano per le montagne, abitando in grandi e antichi alberi, rocce e fiumi. I Sudama nascono dall’essenza pura delle rocce e degli alberi di lussureggianti e verdi montagne dove pochi esseri umani hanno messo piede.

Sudama non causa mai problemi, e a volte prendono forma umana al fine di vegliare sulle loro case di montagna. La tradizione dice che quando si è in montagna e si ha la sensazione di essere osservati, è un Sudama che ti guarda.

Il demone è minuto, caratterizzato da questa sua forma circolare e le spirali sul suo volto; sembra innocuo ma nasconde un discreto potenziale

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 12 Novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch