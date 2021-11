Sword Art Online Alicization Lycoris: disponibile il nuovo contenuto

Continua a farti trasportare da storia e battaglie intense nel primo DLC di Sword Art Online Alicization Lycoris, Blooming of Forget-me-not, disponibile da oggi. Dopo aver avuto un terribile sogno in cui perde Eugeo durante uno scontro con l’Amministratore, Kirito è determinato a cercare una seconda spada per proteggere i suoi amici. In questa storia i fan potranno quindi assistere all’avventura di Kirito e Eugeo in quattro nuovi luoghi alla ricerca delle risorse necessarie a creare la spada definitiva.

Blooming of Forget-me-not è un’avventura per un solo giocatore che offre tanti nuovi contenuti. È stato anche rilasciato un nuovo aggiornamento gratuito che include nuovi costumi di Alphen e Shionne da Tales of Arise e di Mito da “Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night”.