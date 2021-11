Apex Legends: il nuovo trailer svela il Battle Pass della Stagione 11

Con il lancio della Stagione 11 Escape oggi per Apex Legends, Respawn Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer che delinea il Battle Pass di questa stagione. Include nuove skin Leggendarie per varie skin, due nuove skin reattive, banner, schermate di caricamento e molto altro. Guardali in azione qui sotto in calce alla notizia.

Il livello 25 del Battle Pass fornisce la skin “Desert Mirage” per Mirage insieme al cosmetico “Cover Fire” per lo Spitfire. Altre Leggende che riceveranno le skin includono Loba, Wraith, Revenant e Gibraltar (che sembra avere un tema simile alla skin di Mirage). Quelli che cercano di macinare possono sbloccare le mimetiche reattive “Pipe Dream” e “Fatal Attraction” per il Prowler.

In termini di nuovi contenuti per tutti i giocatori, la Stagione 11 offre una mappa nuova di zecca chiamata Storm Point la cui bellezza tropicale smentisce il suo pericolo; il CAR SMG che i veterani di Titanfall conosceranno e ameranno; e una nuova Leggenda, Ash da Titanfall 2. Questo è in aggiunta ad una nuova stagione di gioco Ranked.