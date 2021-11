The Cruel King and the Great Hero: nuovo gameplay

Ci sono novità in casa Nis America, il loro titolo The Cruel King and the Great Hero finalmente sta per arrivare sui nostri schermi!. Era già stato annunciato qualche tempo fa con un trailer molto toccante.

Il titolo racconta le avventure di Yuu e dei suoi numerosi amici mentre impara a diventare una grande eroina.

Yuu è la figlia del precedente Eroe, il primo a sconfiggere il Cruel King. Egli era cosi nobile di cuore che decise di risparmiare la creatura auspicando l’espiazione del Re crudele.

L’eroe e la bestia divennero molto amici, al punto tale che nel momento della dipartita dell’eroe a causa di una ferita mortale, la bestia decise di prendersi cura della figlia di quest’ultimo, rendendola un eroina capace un giorno di sconfiggerla.

Prepariamoci a viaggiare in paesaggi idilliaci e a vivere un avventura tutta nuova.

Cosa ha in serbo per lei questo mondo da favola? E che tipo di nemici la ostacoleranno?

Il titolo uscirà per PlayStation 4 e Nintendo Switch all’inizio del 2022, nel mentre gustiamoci il trailer e diamo un occhiata al sito ufficiale