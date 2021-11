Hearthstone: in arrivo le Miniere della Morte

Ci sono novità in casa Blizzard, da oggi è disponibile la nuova mini espansione di Hearthstone. Preparatevi a esplorare le Miniere della Morte

Avventurati nelle Miniere della Morte con il Mini-set di Uniti a Roccavento!

Edwin VanCleef e la sua ciurma aspettano solo te con 35 carte uniche con tanti Pirati e nuove sinergie con l’abilità Scambio!

L’espansione include 35 carte diverse:

4 Leggendarie

1 Epica

14 Rare

16 Comuni.

Queste nuove carte possono essere trovate nelle buste di Uniti a Roccavento, oppure puoi acquistare l’intero Mini-set da 66 carte* per 14,99 € o 2.000 oro!

Come se non bastasse, verranno introdotte tre nuove taglie e boss delle taglie per far fare un po’ di pratica alle tue nuove reclute.

Questo e molto altro nella nuova mini espansione Miniera della morte