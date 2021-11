Super Monkey Ball Banana Mania: disponibile Morgana di Persona 5

Durante la scorsa gamescom era stato fatto sapere che Morgana, gatta di Persona 5, sarebbe arrivata in Super Monkey Banana Ball Mania.

SEGA ha annunciato che l’astuto e coraggioso membro dei Phantom Thieves è disponibile da oggi 2 novembre come personaggio giocabile in Super Monkey Ball Banana Mania. Morgana arriva oggi con un DLC post-lancio per console e PC.

Morgana si unisce ad AiAi e a un adorabile cast di personaggi che include special guest come Beat di Jet Set Radio, Kazuma Kiryu di Yakuza, Suezo di Monster Rancher, l’iconico duo Sonic the Hedgehog e Miles “Tails” Prower e l’icona della cultura pop Hello Kitty. Il famigerato ladro fantasma amante del tesoro è giocabile in ogni modalità di gioco principale e raccoglie forzieri al posto di banane.

Con oltre 300 livelli e labirinti, 12 Party Games e una serie di nuove features e modalità, il gioco offre l’esperienza Super Monkey Ball definitiva per i fan di tutte le età. Nuova grafica, narrazione in stile fumetto, nuove features di supporto, Party Games per 4 giocatori in locale, sfide classifiche e online, oltre 100 oggetti personalizzabili e cinque nuove modalità bonus rendono questa remaster davvero ricca.

Super Monkey Ball Banana Mania è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC su Steam. Supporta anche Xbox Series X Smart Delivery e l’aggiornamento gratuito che permette di passare dalla versione PS4 a quella PS5 senza costi aggiuntivi.