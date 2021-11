Ubisoft festeggia i 35 anni con sconti, premi e contenuti grautiti

Ubisoft apri le porte come publihser e sviluppatore di videogiochi più di 35 anni fa, e dal 2 novembre al 19 dicembre, festeggia il suo compleanno con un programma di sei settimane di omaggi, premi e sconti.

Le offerte sono già iniziate con il giveaway giornaliero dell’Ubisoft Store; entrando ogni giorno fino al 5 dicembre, potrete avere una possibilità quotidiana di vincere 1.000 euro in credito aggiunto al proprio Ubisoft Wallet – o, se la funzione Ubisoft Wallet non è disponibile nel paese in cui si vive, la stessa somma in coupon per l’Ubisoft Store. I possessori di account Ubisoft dai 17 anni in su possono partecipare una volta al giorno fino alla fine del concorso, e i fortunati vincitori saranno contattati via e-mail alla fine di ogni settimana.

Dando un’occhiata ai saldi Ubisoft 35 sull’Ubisoft Store, si possono trovare sconti fino all’80% su una serie di giochi tra cui Rainbow Six Siege e Assassin’s Creed Valhalla, tra gli altri. A partire dal 4 novembre, i giocatori saranno in grado di giocare a Ghost Recon Breakpoint a costo zero come parte della prima di una serie di weekend gratuiti durante le celebrazioni di Ubisoft 35.

Per tutta la durata dell’evento, i giocatori avranno a disposizione delle ricompense gratuite, tra cui contenuti gratuiti per giochi come Far Cry 6 e Rainbow Six Siege. Il 2 novembre, gli abbonati Ubisoft+ riceveranno anche quattro premi speciali che possono essere sbloccati nei giochi disponibili sul servizio di abbonamento, con premi disponibili a seconda del livello di abbonamento. Infine, fate attenzione a due giochi gratuiti per PC che saranno offerti per un tempo limitato. Una volta riscattati, questi giochi non ancora rivelati possono essere scaricati e tenuti nelle librerie di Ubisoft Connect dei giocatori.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione.