Ghost Recon Breakpoint gratuito il weekend

I giocatori che hanno giocato a Ghost Recon Breakpoint lo sapranno bene, ma per chi non fosse al corrente della situazione, ultimamente la saga ha raggiunto punti a dir poco discutibili. Molti pensano che l’inizio di questa discesa sia stata una grande decisione sbagliata di Ubisoft e la fretta di rilasciare il titolo incompleto, mentre altri sostengono che il gioco era troppo ambizioso per quel periodo. In ogni caso, sappiamo tutti cosa è successo, e il gioco è uscito pieno di bug, glitch, sistemi di lootbox gravi e altri problemi. Eppure gli sviluppatori non si sono dati per vinti, e nel corso degli anni hanno cercato di rimediare ai loro errori e hanno continuato ad aggiornare ed aggiornare fino a raggiungere un punto in cui il gioco si poteva definire apprezzabile; eppure, anche questo non è bastato. Dai piani alti è arrivata la notizia che dal 4 novembre fino al 7 il gioco sarà gratuito sulle piattaforme di Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC e Stadia. Di seguito, riportiamo delle informazioni su quello che i giocatori potranno assaporare in questa prova gratuita:

“Oltre ad avere pieno accesso ai contenuti del gioco base, i nuovi giocatori avranno la

possibilità di provare Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: Operazione Madrepatria e guadagnare le relative ricompense. Sarà possibile fare il preload del gioco a partire dal 2 novembre su Windows PC”.

Questo è l’ennesimo tentativo da parte di Ubisoft per raccogliere più giocatori possibili, ma questo non è il caso di No Man’s Sky, e la fiducia della loro audience potrebbe non essere più recuperabile, specialmente con tutto quello che c’è ultimamente in termini di videogiochi open world e sparatutto, sia in prima che terza persona. Ciononostante, vedremo cosa riserverà Ubisoft per questo titolo nell’imminente futuro pieno di concorrenza brutale e spietata.