PUBG Mobile & Riot Games insieme per Arcane

Oggi, PUBG MOBILE, uno dei più diffusi videogiochi per dispositivi mobili, e la casa di produzione Riot Games, hanno annunciato una collaborazione che ha l’obiettivo di portare personaggi, oggetti e luoghi della nuova serie animata Arcane su PUBG MOBILE. Il lancio di questi aggiornamenti inizierà verso la metà di Novembre con l’uscita della versione 1.7 del gioco, che offrirà ai fan esperienze nuove e uniche in una delle prime collaborazioni di Riot volte a far conoscere il mondo di League of Legends a nuovi giocatori in tutto il mondo.

Quest’evento, in concomitanza con l’uscita di Arcane, è la prima collaborazione tra le due case, che si mostrano emozionate all’idea del progetto, come traspare dalle interviste rilasciate. Leggiamone un paio.

Vincent Wang, Direttore di PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games:

“Siamo molto emozionati di poter collaborare con Riot Games per festeggiare la prima serie animata di League of Legends. Quello di Runeterra è uno degli universi più amati nel mondo dei videogiochi: avere l’opportunità di far arrivare la sua magia su PUBG MOBILE e di contribuire al lancio di Arcane è un’occasione straordinaria. Abbiamo tante novità in serbo per i nostri giocatori con l’aggiornamento alla versione 1.7, incluse delle nuove funzionalità di gameplay mai sperimentate in passato, e non vediamo l’ora di potervele mostrare.”

Brandon Miao, Responsabile delle esperienze su più prodotti e delle collaborazioni, Riot Experience (XP) di Riot Games:

“PUBG MOBILE è un gioco molto amato dai giocatori di tutto il mondo. Diamo grande importanza alle collaborazioni che promuovono la nascita di community su giochi diversi e che hanno l’obiettivo di sviluppare nuovi ed emozionanti contenuti per la gioia dei giocatori. Siamo elettrizzati di poter portare su Erangel i festeggiamenti per il lancio di Arcane.”

Arcane è la nuova serie anime che parla del mondo di Runeterra, vi ricordiamo l’appuntamento col Watchparty della community. Visitate il sito dedicato per altre informazioni