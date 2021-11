The Sims 4: annunciati nuovi contenuti per il 9 novembre

The Sims 4 sta per ricevere un grosso aggiornamento, a detta di Electronic Arts, e visto che questi cambiamenti fanno parte della Stagione delle personalità, possiamo aspettarci qualcosa di davvero creativo e originale anche dopo tanti anni dalla sua uscita. Infatti, il fulcro principale dell’evento è il Kit Interno Floreali, il quale introdurrà nelle case dei vostri Sims tante piante da poter collocare in qualunque punto della casa, rendendola più viva che mai. Questa rivisitazione dell’ambiente casalingo porterà un senso di pace e modernità mai visti prima nella serie, ravvivando i loro spazi trasformando normali oggetti per la casa in decorazioni viventi con l’aggiunta di foglie incantevoli. Le piante in vaso e sospese trasformano qualsiasi stanza in una piccola fetta di paradiso e, con una miriade di colori verdeggianti, sembrerà di vivere in una vera e propria serra. Ma non è tutto, perché c’è un’altra sorpresa di cui parlare: l’introduzione degli Scenari. Per essere più precisi, Gli Scenari sono storie basate su obiettivi all’interno del gioco in cui la scelta di un giocatore influisce sul risultato, proprio come nella vita reale. L’aggiornamento di oggi introduce gli Scenari di Sfida: Trovare l’Amore dopo una Rottura e Fare Soldi; così come uno Scenario in edizione limitata, Troppi Bambini, che sarà disponibile da domani fino al 6 novembre. Tutto questo arriverà gratuitamente il 9 novembre, e il Kit Interni Floreali e gli Scenari porteranno sicuramente tante e fresche novità che lasceranno i giocatori entusiasti di provarle. Electronic Arts sta seguendo una giusta strada per far si che The Sims 4 rimanga forte e saldo in questo mercato brutale e pieno di concorrenti, pertanto è rassicurante vedere che la saga rimane fedele alle sue origini anche dopo tanti anni. Vi ricordiamo che The Sims 4 è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie X/S, macOS e PC su Steam,