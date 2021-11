Super Smash Bros Ultimate: il futuro della saga è incerto

Super Smash Bros Ultimate ha raggiunto la sua conclusione, con l’introduzione di Sora come ultimo personaggio giocabile e la fine dei contenuti post lancio programmati, e quindi adesso ci dobbiamo chiedere: qual’è il futuro del franchise di Super Smash Bros, ora che Masahiro Sakurai, il suo leggendario game producer si ritirerà finalmente dalla scena? A detta dello stesso, non troppo roseo. Sulla questione, Sakurai ha espresso che senza la sua opinione, la saga potrebbe subire drastici cambiamenti che non molti potrebbero apprezzare nel lungo termine. Di conseguenza, il pensiero che tutto venga stravolto spaventa il game producer, e ha dichiarato in un’intervista:

“Attualmente non vedo come Smash possa essere realizzato senza di me. Onestamente, abbiamo provato a lasciarlo a qualcun altro, ma non è andata bene. Se la serie continuerà, devo parlarne con Nintendo e discutere riguardo al fatto se un nuovo capitolo avrà successo o meno. Devo ragionare seriamente su questo topic.”

Molti hanno quindi pensato che questa sarebbe la fine di Smash, ma anche qui Sakurai ha qualcosa da dire:

“Non sto pensando a un sequel. Non ci penso ogni volta. Tuttavia, non posso dire con certezza che questa sia la fine di Smash. Ho bisogno di pensare se dovremmo realizzare un altro Smash Bros., con il rischio di deludere gli utenti”

Queste notizie sono state estrapolate da leak della pagina di Famitsu, famosa soprattutto nel campo di Nintendo, e quindi tutto questo potrebbe portare ad una conclusione drammatica: che sia davvero la fine di Super Smash Bros? Non esattamente, visto che Sakurai è intenzionato di stare vicino alla compagnia per assicurarsi che tutto vada liscio come l’olio anche nel futuro, siccome il suo operato è effettivamente difficile da superare. Super Smash Bros Ultimate è stato da molti considerato lo Smash definitivo, ma questa non deve per forza essere la fine, e solo il tempo e la pazienza ci diranno se sarà questo il caso o meno.