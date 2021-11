Marvel’s Avengers: le microtransazioni verranno tolte

Marvel’s Avengers è di nuovo sulla bocca di tutti, e anche questa volta riguarda qualcosa di negativo. Durante il mese di ottobre sono state inserite delle nuove microtransazioni che non avrebbero impattato duramente il gioco in termini di gameplay, visto che si trattava di semplici boost all’esperienza accumulata durante le missioni. Ma purtroppo, c’è chi la pensa duramente, e senza il feedback dei giocatori la Crystal Dynamics ha esagerato. Certo, non ha alterato il sistema del gioco, ma quello che è successo è che mesi e mesi di progressione sudata e meritata dei giocatori è stata spazzata via dall’arrivo di queste transazioni in game, e quindi era facilissimo recuperare gli altri giocatori; bastava semplicemente pagare. Dire che questo non è piaciuto è dire poco, visto che la community generale ha espresso fortemente il suo disprezzo sulla cosa, e soltanto ora gli sviluppatori hanno ascoltato e hanno deciso di provvedere con le maniere forti. Alla fine di questa giornata, infatti, toglieranno queste transazioni che oramai venivano considerate quasi tossiche. In merito è stato detto:

“Dopo aver preso in considerazione i vostri feedback, abbiamo deciso di rimuovere Hero’s Catalyst e Fragment Extractor dalle possibilità di acquisto. Continueranno ad essere ricompense che si possono guadagnare in gioco, mentre saranno comunque utilizzabili da coloro che li hanno acquistati”.

Il problema non è tanto l’inserimento di questo sistema, ma il fatto che gli stessi sviluppatori avevano giurato sulla loro stessa parola che non avrebbero adottato questo approccio poco etico e giusto, e per far si che più giocatori acquistassero questi boost avevano rallentato l’esperienza guadagnata in generale, risultando in tanti commenti negativi. Di seguito, vi mostriamo il tweet ufficiale rilasciato da Marvel’s Avengers in merito alla questione, e si scusano anche del silenzio inusuale in cui non sono state dette alcune parole sul problema emergente.