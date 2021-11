Fullmetal Alchemist Brotherhood: annunciato un nuovo gioco da tavolo

Nel primo decennio degli anni 2000 l’industria dei manga e degli anime aveva un aspetto molto diverso da quello che ha oggi. Al di là degli immortali franchise di Dragonball e One Piece infatti, l’opera più nota e amata del medium era certamente Fullmetal Alchemist, serializzata da Hiromu Arakawa su Monthly Shonen Gangan, la rivista specializzata di Square Enix, tra il 2001 e il 2010.

La storia dei fratelli Edward e Alphonse Elric, e delle loro avventure tra cerchi alchemici e homunculi, alla ricerca della mitologica Pietra Filosofale per riavere indietro i loro corpi mutilati ha appassionato enormemente i fan della saga, ispirando anche due adattamenti animati, il primo prodotto quando ancora l’opera era in corso di pubblicazione, nel 2003, il secondo, intitolato Fullmetal Alchemist Brotherhood, più aderente al manga originale.

A dieci anni di distanza dalla “fine”, la popolarità della serie è ancora alle stelle, e Square Enix sta continuando a sfruttarla, con nuovi prodotti in uscita, come il gioco per iOS e Android confermato in estate, oppure, uscendo dal campo esclusivamente videoludico, il nuovo gioco da tavolo che è stato appena annunciato.

Fullmetal Alchemist Brotherhood The Promised Day sarà infatti un gioco da tavolo dedicato all’universo creato da Hiromu Arakawa in cui i giocatori potranno immergersi nelle avventure di Edward e Alphonse Elric, accomagnando l’Alchimista d’Acciaio e i suoi alleati nella sua avventura per attivate il Cerchio di Trasmutazione Inversa e fermare i terribili piani del Padre. Il gioco prevederà da un minimo di uno a un massimo di quattro giocatori, che potranno impersonare i loro personaggi preferiti. Sarà possibile scegliere tra Edward Elric, Alphonse Elric, Roy Mustang, Scar, Riza Hawkeye e Lin Yao. Allo stesso modo, nel nuovo gioco da tavolo saranno presenti anche gli antagonisti della storia: da Pride a Wrath, fino ad arrivare a Envy e Solf Kimblee.

Square Enix ha annunciato che il gioco uscirà nel 2022. Nel frattempo, se volete rinfrescarvi la memoria e riscoprire le vicende di Fullmetal Alchemist Brotherhood, l’anime è disponibile su Netflix.