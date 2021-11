Sword Art Online Progressive: nuovo film annunciato per il 2022

Uno dei più fieri rappresentanti del vasto sottogenere di anime isekai è sicuramente Sword Art Online. La fortunata serie, nata dalla mente di Reki Kawahara e dalla penna di abec, ha appena salutato, lo scorso 30 ottobre, l’esordio del suo secondo film, Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night, una sorta di reboot che è tornato a raccontare il primo arco narrativo della saga, quello di Aincrad, presentandocelo però dal punto di vista di Asuna piuttosto che da quello di Kirito.

Ora sembra che questa prima pellicola possa essere la capostipite di un’intera serie spin-off, perché , quasi contestualmente con l’uscita nei cinema nipponici di Aria of a Starless Night, è arrivato l’annuncio, attraverso il profilo Twitter ufficiale dell’anime, di un nuovo film, che arriverà in Giappone nel 2022 e che si intitolerà Sword Art Online Progressive Scherzo of a Dark Dusk.

Ovviamente ci sono ancora pochissimi dettagli su questo nuovo film, al di là di quelle che i fan possono trarre dal titolo stesso. Scherzo of a Dark Dusk è infatti un riferimento abbastanza evidente al quarto volume della serie di light-novel Progressive firmata da Kawahara. Nello specifico, questo volume si concentrava sulle avventure vissute da Kirito e Asuna al quinto livello del castello di Aincrad. Sembra dunque che alcuni volumi della light-novel verranno saltati (non ci sarà spazio infatti per un adattamento di Concerto of Black and White).

Per quanto riguarda l’uscita internazionale delle pellicole, ovviamente è ancora troppo presto per sapere quella del nuovo film, mentre per Aria of the Starless Night, i fan statunitensi di Sword Art Online potranno ammirare il film nelle sale a partire dal 3 dicembre, mentre il 9 dicembre sarà la volta di Australia e Nuova Zelanda, e il film arriverà presto anche nel Regno Unito, in Irlanda e in America Latina. Ancora nessuna data ufficiale, invece, per l‘Italia.

Prepariamoci dunque a un’avventura imperdibile, riletta con nuovi occhi, quelli di Asuna!