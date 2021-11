Harry Potter Wizards Unite: il gioco chiuderà presto i battenti

Era il giugno 2019 quando Niantic, il developer famoso per il successo di Pokemon GO, fece uscire un titolo free-to-play per dspositivi iOS e Android basato sulla realtà aumentata e dedicato al mondo del maghetto occhialuto nato dalla fantasia di J.K. Rowling. Harry Potter Wizards Unite è stato la realizzazione dei sogni di tutti i veri Potterhead, oltre che grande successo commerciale. Il titolo permette infatti di immergersi nel mondo magico in cui sono ambientate le avventure di Harry e dei suoi amici per risolvere misteri e conoscere tante magiche creature.

Ma questa avventura magica sta per giungere alla sua conclusione. Come annunciato da Niantic infatti, la data della Catastrofe si avvicina, e presto i giocatori potranno partecipare all’ultima quest, per evitare che l’evento si verifichi. Dopodiché Harry Potter Wizards Unite verrà chiuso. La data, comunicata in un sentito post sul blog di Niantic, è quella del 31 gennaio 2022.

“Abbiamo lanciato Harry Potter Wizards Unite più di due anni fa, unendo una community di streghe e maghi da ogni parte del mondo in un’epica quest per mettere fine alla Calamità e tenere al sicuro il mondo magico. Nei prossimi mesi, concluderemo la storia e chiuderemo il gioco il 31 gennaio 2022. […]

Non tutti i giochi sono destinati a durare per sempre. Il nostro obiettivo con Harry Potter Wizards Unite era quello di portare in vita la magia del mondo dei maghi per milioni di giocatori mentre uscivano ed esploravano il loro stesso vicinato. Abbiamo raggiunto questo scopo insieme, consegnandovi un arco narrativo di due anni che presto si completerà. Guardando avanti, la potenza della AR ci permette di stratificare tanti mondi magici sul mondo reale, ec’è tanto potenziale ancora da esplorare. Abbiamo lanciato di recentePikmin Bloom, e stiamo lavorando duramente su Transformers Heavy Metal, dove si potranno combattere dei robot giganti in realtà aumentata. Con nove giochi e app in fase di sviluppo, alcuni dei quali arriveranno nel 2022, ci sono tanti altri mondi straordinari a cui vogliamo dar vita in modi nuovi e unici. Il nostro obiettivo è quello di portare a voi, i nostri giocatori, la miglior esperienza possibile, basata sui pilastri dell’esplorazione, dell’esercizio e delle interazioni sociali nel mondo reale. Porteremo tutto ciò che abbiamo imparato da Harry Potter Wizards Unite nei nostri nuovi progetti. Grazie alla nostra straordinaria community di streghe e maghi per essersi unita a noi in questo viaggio. Ci siamo divertiti tanto con voi negli ultimi due anni, e speriamo di vedervi ancora in qualcuno dei nostri nuovi giochi. Il team Niantic”

Tutte le informazioni e i dettagli sugli eventi previsti per questi ultimi, emozionanti mesi di vita di Harry Potter Wizards Unite, sono disponibili sul blog di Niantic. E per i fan del magico mondo creato da J.K. Rowling non è proprio il caso di disperarsi: sia al cinema che nel mondo videoludico il 2022 promette di essere un anno estremamente positivo, innanzitutto con l’arrivo del terzo film della saga di Animali Fantastici, I Segreti di Silente, e seconda poi con l’attesissimo Hogwarts Legacy, il videogioco next-gen dedicato alla scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo, che ancora non ha però una data d’uscita ufficiale.