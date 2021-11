Sol Cresta: la data di lancio è stata posticipata

Sol Cresta, un gioco sparatutto sviluppato da PlatinumGames, è stato posticipato dal 9 dicembre al 2022. La nuova data non è stata ancora fissata. Il ritardo è stato annunciato dal direttore del gioco Hideki Kamiya durante il Very Sorry Stream. Di seguito trovate l’annuncio di Kamiya:

La data di uscita per Sol Cresta del 9 dicembre… ho lavorato duramente per fissare quella data, ma mi dispiace molto ma quella data di uscita è diventata impossibile. Mi scuso molto sinceramente dal profondo del mio cuore… Siamo sinceramente dispiaciuti per averti fatto aspettare ulteriormente.

…Ci scusiamo davvero per aver ritardato il gioco, ma alcuni problemi di pianificazione, alcuni problemi di qualità su cui vogliamo concentrarci, ci assicuriamo che tutto sia a posto, e siamo giunti alla difficile decisione di ritardare l’uscita.



Di seguito una panoramica del titolo:

Sol Cresta è uno sparatutto Neo-classico in cui pilotate l’avanzato caccia Yamato e attivate l’Operazione: Sol Cresta per riprendere il sistema solare dal malvagio esercito del Mega Zohar.

La Yamato è composta da tre navi più piccole: Unità 01 Amaterasu, Unità 02 Tsukuyomi e Unità 03 Susano. Attraccando e suddividendo queste tre navi in ​​vari modi, puoi adattarti a una varietà di nemici e situazioni. Le tre navi che compongono la Yamato attraccano in ordine di comando, centro e retromarcia e possono dividersi e attraccare nuovamente in qualsiasi momento. Dividendo, riordinando e riposizionando, è possibile cambiare le armi della Yamato e scegliere il colpo migliore per il lavoro. Quando le tre navi sono divise, possono utilizzare formazioni speciali e ottenere l’accesso a colpi estremamente potenti per un tempo limitato. Tuttavia, i colpi richiedono energia per essere attivati, quindi non limitarti a sparare.

Sol Cresta era previsto per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 9 dicembre 2021. Nessuna nuova data di uscita è stata ancora confermata per il gioco al momento.