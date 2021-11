Street Fighter V ha venduto 6 milioni di copie

Capcom ha confermato che Street Fighter V ha venduto sei milioni di copie. Ciò significa che sono state vendute 200.000 unità aggiuntive nel periodo di tre mesi conclusosi il 30 settembre.

Street Fighter V è stato lanciato per la prima volta a febbraio 2016 per PS4 e PC e ha dovuto affrontare reazioni contrastanti a causa di una serie di funzionalità mancanti come la modalità Arcade e il gioco online deludente. Capcom ha migliorato e aggiunto regolarmente contenuti per anni, incluse nuove modalità e personaggi. Quest’anno ha visto l’uscita del Season 5 Pass che ha aggiunto Dan Hibiki, Rose, Ori e Akira Kazama dalle Rival Schools. Il quinto e ultimo personaggio è Luke, che uscirà a fine mese. Nel frattempo, si dice che la società stia lavorando su Street Fighter 6 per Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One e PC.

Ad agosto, la versione Champion Edition ha ricevuto la nuova modalità Online Tournament che permette di organizzare dei tornei personalizzati con altri giocatori e di combattere finché non ne rimane solo uno in piedi. Nei tornei possono partecipare fino ad un massimo di 64 giocatori provenienti da tutto il globo (questo nel formato ad eliminazione singola e doppia). Il regolamento per ciascun torneo prevede anche le modalità 1vs1, 2vs2, 3vs3, comprendenti anche le opzioni per il ripristino della salute, per il ripristino dell’indicatore critico e del vantaggio del misuratore V, e così via per le battaglie tag. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Vivete l’emozione di un combattimento testa a testa in Street Fighter V. Scegliete tra 16 personaggi iconici, ciascuno con la propria storia personale e sfide di allenamento uniche, poi lottate contro gli amici online e offline grazie a un’ampia varietà di opzioni di combattimento. Grazie alla compatibilità cross-play, i giocatori su PlayStation 4 possono gareggiare contro quelli su Steam.

Street Fighter V è disponibile per PlayStation 4 e PC tramite Stream.