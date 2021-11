League of Legends: raggiunti i 180 milioni di giocatori

Riot Games ha recentemente rivelato tramite il suo account Twitter ufficiale di aver raggiunto un risultato impressionante sul fronte dei giocatori attivi raggiunti con il suo League of Legends. Il totale dei giocatori, attualmente, ammonta a 180 milioni di utenti in tutti i giochi ambientati nell’universo dell’IP.

Considerando che solamente su Steam, il titolo conta almeno 120 milioni di giocatori, si può senza dubbio affermare che si tratti di un risultato sbalorditivo. Riot Games ha recentemente spiegato, durante un’intervista, che i 180 milioni di giocatori, rappresentano la somma complessiva dei giocatori che mensilmente sono attivi su League Of Legends, su Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e Fight for Golden Spatula.

La cifra starebbe a rappresentare gli utenti mensili hanno giocato ad almeno uno dei giochi sopracitati, tutti quanti appartenenti all’universo narrativo di League of Legends, durante tutto il mese di ottobre 2021 (se un giocatore ha effettuato l’accesso a due giochi, allora verranno contate due partite).

Ecco le parole di Riot Games:

Gli utenti attivi mensili sono definiti come il numero di giocatori che hanno effettuato l’accesso ad un gioco, in questo caso, nel mese di ottobre. Un giocatore che accede a due dei nostri giochi, verrà conteggiato come due utenti.

Ultimamente sono nate alcune problematiche derivanti da questa enorme community che League of Legends si trascina (clicca qui per saperne di più). Di seguito troverete il post di ringraziamento da parte di Riot Games per il traguardo raggiunto:

Grazie alla nostra community internazionale per aver aiutato Runeterra a raggiungere vette più alte! 180 milioni di giocatori solamente ad ottobre, e stiamo crescendo ulteriormente.