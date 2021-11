Arcadia Fallen: ecco la nuova visual novel fantasy di Galdra Studios

Galdra Studios è felice di annunciare il suo nuovo titolo Arcadia Fallen, ovvero una visual novel di stampo fantasy, in cui il giocatore vestirà i panni di un alchimista che viene involontariamente vincolato a uno spirito malvagio. L’alchimista e lo spirito, quando nel loro mondo scoppierà una guerra spaventosa, dovranno unirsi ad un gruppo di improbabili eroi che sperano di salvare il mondo con le loro imprese.

Arcadia Fallen è un fantasy di ispirazione nordica dove il gioco di ruolo e l’espressione personale sono al primo posto. Il gioco presenta un protagonista personalizzabile e un sistema di dialogo che permette ai giocatori di modellare la personalità del loro personaggio mentre giocano.

In Arcadia Fallen si rivelerà importantissima la capacità di conversazione con i quattro alleati del protagonista, i quali saranno anche corteggiabili (LGBTQ + friendly). Se, tuttavia, il romanticismo non dovesse rientrare tra le prerogative del giocatore, sarà altresì possibile formare relazioni platoniche e ugualmente significative con tutta la squadra.

Per il lancio del titolo, che avverrà il 17 novembre alle ore 19.00 locali su PC (più tardi anche su Nintendo Switch), Galdra Studios ha pubblicato un trailer di lancio che offre una panoramica accurata di ciò che vi aspetta giocando a Arcadia Fallen.

Il gioco è stato finanziato con successo su Kickstarter nell’estate del 2020, dove ha raccolto fondi per un doppiaggio di qualità AAA da talenti come Joe Zieja (Fire Emblem: Three Houses) ed Erica Lindbeck (Persona 5; Final Fantasy VII Remake), con la direzione vocale di Philip Bache (Life Is Strange; Skyrim).