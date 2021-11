Psychonauts 2: ecco in cosa consisterà la nuova patch

Dopo il lancio avvenuto lo scorso 25 agosto 2021, Psychonauts 2 ha ricevuto diversi elogi dalla critica (e anche da noi). La produzione ultima di Double Fine Productions ha conquistato la stampa specializzata e il pubblico, soprattutto quello più nostalgico che non aspettava altro che il sequel delle avventure di Razputin.

Le ultime notizie riguardanti Psychonauts 2, sono inerenti ad una patch piuttosto consistente che verrà lanciata nel corso delle prossime settimane. Il lead designer dell’opera, ovvero Seth Marinello, ha specificato tutte le funzionalità aggiuntive che sono state implementate tramite l’aggiornamento, e lo ha fatto con un nuovo trailer che potrete trovare in calce alla news.

Una delle nuove funzionalità aggiunte riguarda l’Otto Shot che diventa disponibile all’acquisto in seguito al completamento della quest principale, ovvero della trama. Questa nuova abilità permetterà a Raz di trovare più facilmente le “Finzioni“, le Figurine Challenge PSI e molto altro.

L’Otto Shot, perciò, permetterà ai completisti di Psychonauts 2 di ottenere un miglioramento sostanziale della qualità di vita. Sono stati, poi, aggiunte le spunte sulle aree in cui è possibile effettuare il viaggio rapido (ma solo quando in esse è stato raccolto tutto a livello di collezionabili).

Altra feature introdotta è quella riguardante la possibilità di combattere contro tutti i nemici di gioco in un’area separata: una vera e propria arena. Questa caratteristica, oltre a fornire un livello decisamente più elevato di sfida, permetterà ai giocatori di Psychonauts 2 di completare alcuni obiettivi legati esclusivamente alla sconfitta di tali nemici (un po’ come in Ratchet & Clank Rift Apart).

Psychonauts 2 è attualmente disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PC.