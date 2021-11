eFootball 2022: la patch 0.9.1 arriva il 5 novembre per PC e console

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che la tanto attesa patch 0.9.1 di eFootball 2022 verrà rilasciata il 5 novembre su PC e console. Di seguito riportiamo l’annuncio di Konami:

Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Preparatevi a entrare in una nuova era calcistica con eFootball 2022. In questo gioco potrete scegliere i tuoi giocatori preferiti e gli allenatori che andranno a formare la tua squadra dei sogni. Saranno presenti tornei settimanali in abbondanza, basati sulle sfide del mondo reale.

eFootball è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, dispositivi mobile e PC tramite Steam.

