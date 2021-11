Code#DNA è tra i finalisti dell’Italian Game Awards 2021

Code#DNA, il titolo di Vigamus Accademy e Idra Interactive Studios, è stato nominato tra i primi cinque migliori applied game (o serious game) all’evento degli Italian Game Awards 2021. L’evento è organizzato da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association. La premiazione avrà luogo il 5 novembre alle 12:00 a Roma presso Cine città Studios. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito trovate l’annuncio:

Siamo lieti di annunciare che Code#DNA, il nostro applied game sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Università di Roma Tor Vergata è uno dei cinque finalisti del Best Applied Game 2021, che assegna il premio per il miglior italiano un videogioco del 2019-2020 progettato con uno scopo diverso da semplice intrattenimento.