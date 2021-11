Far Cry 6: pubblicato per errore la missione dedicata a Danny Trejo

Prima che l’ultimo aggiornamento del titolo fosse pubblicato per Far Cry 6, Ubisoft ha introdotto erroneamente la prima missione gratuita post-lancio per il titolo che vedeva Dani Rojas fare squadra con Danny Trejo. Il Twitter ufficiale ha poi chiarito che si trattava di una versione “work-in-progress” della missione che è stata “accidentalmente” messa a disposizione in anticipo. Ecco le dichiarazione della compagnia francese:

Stiamo lavorando per rimuoverla e non vediamo l’ora che i giocatori possano controllare la versione finale. Ci scusiamo per qualsiasi confusione causata e seguiremo a breve con maggiori informazioni.

Il Title Update 2 è ora attivo e ha rimosso la missione dalle versioni console. Ulteriori missioni saranno rilasciate in futuro, incrociandosi con Rambo e Stranger Things, mentre sono in arrivo anche sei Operazioni Speciali in nuove località. La prima operazione speciale, Los Tres Santos, sarà disponibile il 9 novembre. Tutto questo è in aggiunta al Season Pass che aggiunge espansioni incentrate sui precedenti antagonisti di Far Cry come Vaas da Far Cry 3, Pagan Min da Far Cry 4 e Joseph Seed da Far Cry 5.

Far Cry 6 è attualmente disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.