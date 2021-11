Elden Ring: domani arriverà il primo video gameplay del gioco

Domani è un grande giorno per tutti coloro che stanno aspettando con forte trepidazione Elden Ring, titolo targato From Software e recentemente rimandato al 25 febbraio su PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Nonostante ci sia la possibilità di testarlo grazie anche ad una closed test dedicata alla componente multiplayer, gli sviluppatori ci hanno fatto sapere nel corso delle ultime ore che arriverà un nuovo video gameplay.

Ma quando potremo vedere in azione Elden Ring? Ebbene, secondo quanto annunciato dalla compagnia nipponica, l’opera firmata From Software riceverà il primo video gameplay nella giornata di domani, esattamente alle ore 15 italiane. Insomma, domani è decisamente un giorno importante per tutti gli appassionati e non dei prodotti dell’azienda giapponese, ma finalmente vedremo qualcosa di concreto per un totale di 15 minuti. Noi vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per saperne maggiormente sulla situazione. Ecco la descrizione del gioco sullo store di Bandai Namco Entertainment:

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno. Nell’Interregno governato dalla regina Marika l’Eterna, l’Anello ancestrale, sorgente dell’Albero Madre, è andato in frantumi.

I discendenti di Marika, progenie di semidei, rivendicarono i frammenti dell’Anello ancestrale, conosciuti col nome di rune maggiori. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. Una guerra che portò all’abbandono della Volontà superiore. E ora la guida della grazia scenderà sui Senzaluce, cui è stata preclusa la grazia dell’oro e sono stati esiliati dall’Interregno. Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l’Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all’Anello ancestrale.