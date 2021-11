Arcane: ecco quando inizierà il pre-show con Kurolily e Terenas

Arcane, la prima serie TV di Riot, debutterà in tutto il mondo domenica 7 novembre con un lancio a livello globale. Il primo episodio sarà disponibile in live su Twitch ed in contemporanea su Netflix, dove saranno disponibili i primi tre episodi che completano il primo arco narrativo. Riot Games, insieme a Terenas e Kurolily, due dei principali creator italiani a tema League of Legends, ha organizzato un pre-show dedicato per la mattina di domenica 7 novembre.

A partire dalle 9:00 e fino alle 11:00, ora italiana in cui verrà trasmesso il re-broadcast del primo episodio, Terenas e Kurolily intratterranno i fan con curiosità, aneddoti e approfondimenti sul mondo di Arcane, con analisi dettagliate dei principali personaggi, come Vi e Jinx, e delle ambientazioni con un focus importante su Piltover e Zaun.

Non mancheranno ospiti d’eccezione, che verranno svelati nei prossimi giorni. Talk, video-reaction ai trailer e al video di ‘Enemy’ degli Imagine Dragons, e tanto altro ancora nell’attesa di guardare tutti insieme il primo episodio della serie, il cui re-broadcast partirà alle 11:00.

L’appuntamento è quindi per domenica 7 novembre alle ore 9:00 sul canale Twitch ufficiale di Riot Games Italia. Ambientata nel mondo di League of Legends, Arcane parla del delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e i bassifondi di Zaun. In tanti la chiamano “la città del progresso” ed è la patria di molte delle menti più brillanti di Runeterra, ma la creazione dell’Hextech, che permette a tutti di controllare l’energia magica, minaccia questo equilibrio. Anche se Arcane racconta le storie dei campioni di League of Legends, la serie è creata per essere un complesso mondo a sé stante pieno di decisioni morali, animazioni mozzafiato e momenti avvincenti.