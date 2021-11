Donkey Kong: in lavorazione un film su di lui?

Stando il sito Giant Freaking Robot, è in lavorazione un film con protagonista Donkey Kong da parte di Illumination. Oltre al film su Super Mario in arrivo nel 2022, ce ne sarebbe dunque un altro che vedrebbe protagonista proprio il gorilla con la cravatta rossa, con la voce sempre di Seth Rogen.

Nel cast del film di Super Mario figurano Chris Pratt nel ruolo di Mario, Charlie Day in quello di Luigi e Anya Taylor-Joy come Peach, con Seth Rogen personaggio secondario. La fonte della notizia è stata in grado di condividere di come Rogen sarà il protagonista del nuovo progetto, ma non è stata in grado di capire se qualcuno degli attori del reboot di Mario comparirà anche in questo Donkey Kong. Sembra probabile che ci sia Fred Armisen, che darà la voce a Cranky Kong.

Chi conosce la serie di DK, sa che ci sono molti personaggi che potrebbero apparire in questo nuovo progetto: Diddy Kong, Chunky Kong, Candy Kong, Funky Kong e Dixie Kong sono nomi papabili. Sembra probabile che, invece di portare i personaggi del film su Mario, il cast sarà coperto con i personaggi specifici del mondo di Donkey Kong.

L’eventuale conferma della notizia potrebbe far pensare che Illumination sia sulla buona strada per creare un universo cinematografico Nintendo. In ogni caso, il film non verrebbe rilasciato prima del 2023, dato che la storia, di cui non ci sono dettagli, sarebbe ancora in sviluppo.

Qui sotto il tweet di Giant Freaking Robot.