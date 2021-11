Battlefield 2042: nuovo trailer su Battlefield Portal

DICE ha pubblicato un nuovo trailer per Battlefield Portal, il toolset di Battlefield 2042 che permette partite personalizzate su mappe rivisitate dai titoli precedenti. L’attenzione questa volta si concentra su sequenze di gioco che combinano il meglio di una guerra totale classica e moderna e alcuni momenti in puro stile Battlefield. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Battlefield Portal include mappe, veicoli e armi da giochi come Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 e Battlefield 3, tutti rifatti in Battlefield 2042. Mappe come Battle of the Bulge, El Alamein e Caspian Border sono state riportate, anche se i giocatori possono anche fare la guerra nelle nuove mappe di Battlefield 2042. Oltre a rilasciare le proprie esperienze per la modalità, DICE curerà le creazioni della comunità per farle scoprire a tutti.

Battlefield Portal sarà disponibile con Battlefield 2042 al lancio il 19 novembre, mentre i possessori della Gold Edition e della Ultimate Edition avranno un accesso anticipato per 10 ore di gioco dal 12 novembre.