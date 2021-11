Milan Games Week 2021: ecco la Gaming Zone

Non è un caso se la parola “games” compaia all’interno di Milan Games Week, in quanto i giochi sono il cuore pulsante della manifestazione, che quest’anno si terrà alla Fiera Milano Rho dal 12 al 14 novembre.

In uno degli aggiornamenti sui canali social di Cartoomics, quest’anno unitosi alla fiera anche nel nome, viene mostrata la Gaming Zone, che sarà situata al padiglione 12.

“Amanti degli adventures, dei rpg, degli esports. Newbie, pro e addirittura camperisti: la nostra gaming zone powered by GameStop Italia è aperta a tutti, ma proprio tutti.

Sarà il cuore pulsante di Milan Games Week & Cartoomics con un’area immensa di oltre 2000 mq e più di 300 postazioni gaming per giocare a quello che si ama o cimentarsi in nuove sfide. Non mancheranno inoltre console di nuova generazione e tutte le super offerte riservate per te da GameStop. Ci vediamo al padiglione 12?”

L’evento organizzato da Fiera Milano Spa in collaborazione con Fandango Club Creators.

Come vi avevamo fatto sapere anche precedentemente, la Milan Games Week 2021 si svolgerà alla Fiera Milano Rho dal 12 al 14 novembre, ci sarà l’area Arcade Universe per i fan del retogamaning ma non solo, sarà presente la Umbrella Italian Division, anche gli Esports saranno protagonisti della manifestazione e tra gli streamer presenti ci saranno JumboDrillo, TheBertra, Kurolily, MochiChuu e Kodomo.