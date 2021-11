SpellForce III Reforced: rinviata data di rilascio

Quest’oggi THQ Nordic insieme a Grimlore Games annunciano con dispiacere un ritardo sul loro ultimo progetto, SpellForce III Reforced. Il titolo programmato per questo inverno non vedrà luce prima del 2022

Il titolo è una versione migliorata di SpellForce presente già sui vari store, ma vediamo in cosa consiste:

Miglioramento della meccanica della strategia in tempo reale e rielaborazione in tempo reale dei progetti di fazione della strategia, introdotti nelle due espansioni.

Alberi di abilità rielaborati.

Missioni migliorate.

Modalità Coop migliorata.

Migliore distribuzione del bottino.

Migliore bilanciamento.

Rielaborazione completa del mozzo.

Tutti i problemi di logica della campagna / quest sono corretti.

In aggiunta a queste caratteristiche della campagna, l’edizione Reforced avrà un’interfaccia utente migliorata visivamente e funzionalmente, supporto completo al gamepad e nuovi contenuti quali:

Una nuova mappa di schermaglia.

Journey Mode – Una modalità di gioco aggiuntiva simile alla “Free Game Mode” di Spellforce originale, che fornisce più di 20 ore di contenuti unici e molto valore di riproduzione. Può essere giocato in Coop!

Journey Skirmish – Gioca partite di schermaglia giocatore contro giocatore contro altri giocatori con i tuoi eroi di viaggio sopraffatti.

Modalità Arena – Un’ulteriore modalità di gioco senza fine in cui si inizia con un personaggio fresco, combattere contro ondate di mostri, e acquistare bottino e incantesimi da mercanti per competere con altri giocatori nelle classifiche. Può anche essere giocato in Coop!

Supporto Mod per le nuove modalità Journey e Arena – Crea le tue mappe Journey o arena e condividile con la community (funzione esclusiva per PC).



L’uscita prevista per il 7 Dicembre 2021 è stata posticipata all’ 8 Marzo 2022, sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e Xbox One.