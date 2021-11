Nacon mostra notizie importanti su tre titoli

Nacon è rimasta in silenzio per un paio di tempo, escludendo il pro controller Revolution X ma c’era una buona ragione a riguardo: infatti, è pronta a mostrare delle nuove e succose novità sui suoi principali titoli del momento, ovvero Session, Roguebook e Vampire The Masquerade Swansong. In ordine, abbiamo:

Session: una simulazione autentica e realistica per gli appassionati di skateboard. Nel mondo di gioco potremo assaporare il periodo d’oro dello sport, gli anni ’90, e tutte le caratteristiche che lo hanno valorizzato. Il trailer Roguebook: per questo titolo Nacon ha tanti aggiornamento previsti che arriveranno presto. Si tratta di una valuta introdotta per l’occasione, chiamata gemme flash, che permetterà ai giocatori di dare bonus alle proprie unità durante il corso della battaglia, facendo si che la vittoria sia in pugno. Ovviamente non è soltanto questa la novità, visto che nuovi nemici, archi narrativi e l’annuncio del gioco su console sono altrettanto importante. Infatti, il trailer Vampire The Masquerade Swansong: infine, abbiamo nuove informazioni sull’ultimo titolo di Vampire The Masquerade con un nuovo trailer