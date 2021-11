Halo Infinite: nuovo gameplay nella mappa Streets

Se volevate vedere qualche gameplay di Halo Infinite, non aggiungete altro: le vostre preghiere sono state ascoltate. Su youtube è uscito un nuovo video che mostra degli scontri multiplayer nella modalità Stronghold, e la mappa è nientemeno che la recentemente annunciata Streets, dove due squadre da quattro giocatori sono i protagonisti. Nel video vediamo esattamente quello che ci potevamo aspettare: un gruppo di Spartani agguerriti che lottano contro la squadre nemica per il controllo dei vari punti sparsi per la mappa. Per quanto riguarda la mappa in sé, questa è la descrizione dettagliata della sua morfologia:

“Streets è una piccola arena asimmetrica ambientata nella notte di New Mombasa. Questo la rende immediatamente diversa, visivamente parlando, rispetto alle altre mappe multiplayer di Halo Infinite che abbiamo visto finora. Ha un sacco di piccoli tocchi artistici, come le pubblicità olografiche, i cabinet arcade retrò che suonano una versione MIDI del tema di Halo, il cielo che si può vedere nello sfondo da certi punti della mappa e le ringhiere di vetro che potremo distruggere“.

Ricordiamo che questo non è tutto: 343 Industries ha in serbo ancora molte mappe di cui sicuramente vedremo nei prossimi giorni, visto che ultimamente la cadenza di rilascio dei video sta diventando sempre più veloce e rapida, suggerendo che sono pronti al rilascio ufficiale del gioco. Dal resto, dobbiamo pensare che mancano neanche due settimane all’uscita di Halo Infinite, e l’avventura di Master Chief continuerà imperterrita dopo gli ultimi avvenimenti in Halo 5 Guardians, rilasciato il 2015. Non sappiamo se sarà il capitolo finale, ma di certo possiamo aspettarci una bella storia con Master Chief come il principale focus della campagna. Ricordiamo che per la modalità multiplayer bisognerà aspettare un po’ di tempo, perché il suo rilascio avverrà l’8 dicembre e sarà completamente gratuito per tutti, cosa mai vista prima.