Marvel’s Midnight Suns: il gioco è stato rimandato

Annunciato questo Gamescom 2021, Marvel’s Midnight Suns si prospetta un gioco niente male per coloro che adorano il gameplay tattico e i supereroi del franchise di Marvel, e i ragazzi di Firaxis Games faranno un ottimo lavoro sul titolo. Il gioco doveva arrivare, senza imprevisti, questo marzo 2022, ma proprio qualche minuto fa è accaduto l’impensabile: il titolo è stato rimandato alla seconda metà del 2022 con la data di uscita imprecisata, e giustamente hanno dato la loro spiegazione. L’annuncio è stato dato su twitter, in un lungo post che spiega tutto quanto, dalla parte in cui sono emozionati ma sconvolti da fare questa scelta, e che purtroppo serve parecchio tempo per un progetto di questo calibro. Naturalmente ci sono persone che sono contente della scelta e non hanno particolari problemi sulla questione, ma non mancano coloro che invece sono partiti in quarta per lamentarsi sulla cosa, dicendo che oramai i ritardi causati dal Coronavirus sono finiti, e bisogna adeguarsi a questo periodo di drastico cambiamento nel mercato videoludico. Marvel’s Midnight Suns ha un sistema di combattimento incentrato sulle carte, e per questo molti erano curiosi di darci un’occhiata, ma oramai è ovvio che bisognerà attendere. Il gioco non presenterà alcun tipo di microtransazione mirata a sconvolgere il bilanciamento complessivo del gameplay, bensì sarà puramente cosmetico, dove si potranno comprare skin per le armi, skin per gli eroi, e molte altre feature non ancora rivelate. Dal resto, sin dal suo annuncio al Gamescom non è stato detto granché, e la maggior parte delle informazioni resta ancora un mistero da scoprire. Una delle cose più curiose è che gli sviluppatori hanno confermato che non ci sarà un sistema di dating tra i vari supereroi, cosa che a quanto pare è stata richiesta, ma che ovviamente non è stata considerata importante. Marvel’s Midnight Suns arriverà nella seconda metà del 2022 per PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox.

We have an important development update to share with our fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) November 3, 2021