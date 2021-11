Amazon Prime Gaming: 9 nuovi giochi in arrivo

Un altro mese, un altro carico di videogiochi pronti per essere scaricati dal sito di Amazon Prime Gaming, i cui sconti sono sempre stati graditi, come quelli di giugno. Amazon ha voluto premiare i suoi giocatori, e infatti questa volta il carico di roba è davvero spettacolare, e non stiamo esagerando. Abbiamo 9 giochi, di cui tre sono nientemeno che titoli tripla A, quindi parliamo di materiale davvero eccitante. Ma che cosa sarà disponibile sullo store, esattamente? In ordine, abbiamo:

Control Ultimate Edition. il titolo pluripremiato uscito nel 2019 fa ancora parlare di sé dopo tutti questi anni, e finalmente è arrivato anche su Amazon Prime gratuitamente. Questa è un’offerta ghiotta per chiunque avesse voluto provare questa gemma sviluppata da Remedy Entertainment e pubblicata da 505 Games per Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Serie X/S, Windows PC e Google Stadia. Dragon Age Inquisition: Il terzo capitolo della grande saga di BioWare Rise of the Tomb Raider: Lara Croft l’ha avuta difficile, in questa avventura: la sua strada di cacciatrice di tombe l’ha portata nelle regioni più remote e sperdute della Siberia, dove ha incontrato nemici mai visti prima e le sue abilità sono state provate nei modi più brutali possibili. Sviluppato nel 2015 da Crystal Dynamics, Rise of the Tomb Raider vi farà provare il brivido anche sei anni dopo il suo debutto nei negozi di tutto il mondo. Gli altri titoli sono minori, ma comunque importanti, e abbiamo: Brakes Are For Loser,Demon Hunter 2: New Chapter, Liberated, Puzzle Agent 2, Rogue Heroes e Secret Files: Sam Peters. Queste sono le ultime novità rilasciate da Amazon Prime Gaming, e vi raccomandiamo di scaricare tutti i giochi possibili, perché una volta arrivato dicembre non si potrà tornare indietro.