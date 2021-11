L’attacco dei giganti: ecco la prima opening in italiano!

L’enorme successo riscosso, nel corso degli anni, dall’anime de L’attacco dei giganti, è stato in parte dovuto anche alla sapiente scelta dell’accompagnamento musicale e delle opening dell’opera, da sempre uno dei veri punti di forza dell’adattamento animato. L’intuizione geniale di Wit Studio, lo studio d’animazione che si è occupato di portare su schermo le prime tre stagioni del manga di Hajime Isayama, è stata quella di affidare la prima opening dell’anime al gruppo rock giapponese Linked Horizon.

Così è nata Guren no Yumiya, la prima, storica e celeberrima opening de L’attacco dei giganti, che grazie alle sue sonorità ha attirato numerosissimi fan. Una opening che, per anni, è stata goduta soltanto il lingua originale ma che adesso, quando l’anime (passato nel frattempo nelle mani dello studio d’animazione MAPPA) sta per tornare con la seconda parte dell’ultima stagione, è stata finalmente tradotta e interpretata dalla voce di Alessandro Campaiola, il doppiatore che ha prestato la voce al protagonista dell’opera, Eren Jeager, nella sua versione italiana.

La opening reinterpretata (che potete godervi in fondo all’articolo), si intitola La freccia cremisi, ed è stata realizzata da Campaiola con la collaborazione della collega Rossa Caputo (nota per essere stata la voce italiana di Demi Lovato, Saoirse Ronan, Kaya Scodelario, Dakota Johnson, Juno Temple, Sophie Turner, Cara Delevigne e tante altre star), e di Rocco Garzetti, che hanno adattato il testo, del dj 2choice, che ha realizzato la base musicale e di Federico Campaiola, che ha invece interpretato le parti rap del brano.

Un omaggio a una opening che è entrata di diritto nella storia dell’animazione nipponica e che come poche altre ha saputo incarnare lo spirito del suo anime. Se L’attacco dei giganti è diventato il fenomeno che tutti conosciamo è un po’ merito anche di Guren no Yumiya.