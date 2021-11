Sword Art Online Progressive: Kawahara spiega perché alcuni volumi non saranno adattati

Sword Art Online è senza dubbio una delle saghe isekai di maggior successo del panorama anime, e mentre la serie animata corre veloce (la seconda parte dell’ultima stagione, War of Underworld, ha recentemente fatto il suo esordio su Netflix), i cinema nipponici hanno appena salutato l’esordio di Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night, secondo film ispirato alla saga di light novel di Reki Kawahara e di abec, che dà inizio a una saga spin-off che rileggerà il primo arco narrativo della serie, quello di Aincrad, dal punto di vista di Asuna e soprattutto in modo molto più dettagliato.

Contestualmente all’esordio di Aria of a Starless Night, il profilo ufficiale dell’anime di Sword Art Online aveva annunciato con un tweet che nel 2022 arriverà il nuovo film della saga, Sword Art Online Progressive Scherzo of a Dark Dusk. Se la notizia aveva certamente scatenato l’entusiasmo dei fan, molti avevano iniziato a chiedersi perché il nuovo capitolo della serie avrebbe adattato il quarto volume della serie di light-novel, saltando tre volumi molto amati come Rondo of a Fragile Blade, Concerto of Black and White e Barcarolle of Froth.

Ebbene è stato lo stesso creatore della serie, Reki Kawahara, a spiegare ai fan il perché di questa scelta, con un tweet comparso sul suo profilo ufficiale:

“Se avete letto i romanzi originali di Swort Art Online Progressive, vi potreste chiedere ‘cosa ne è stato di Rondo, Concerto e Barcarolle?’. A causa di varie circostanze, tra le quali il fatto che la quest della Guerra Elfica non è stata ancora completata, abbiamo deciso di adattare Scherzo. Sono sicuro che sarà un film grandioso e soddisfacente”

Dunque c’è tutta una serie di motivazioni per cui Kawahara e il team di A-1 Pictures che si sta occupando dei film della serie Progressive hanno deciso di saltare tre volumi dell’opera originale. Tuttavia questa spiegazione non ha placato del tutto i dubbi dei fan. Scherzo of a Dark Dusk infatti è fortemente legato agli eventi dei precedenti volumi, e il timore degli appassionati è che si corra il rischio che la trama del film sia poco comprensibile.

Nel frattempo, al di fuori del Giappone, Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night dovrebbe arrivare negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda e America Latina entro dicembre 2021, mentre per il resto del mondo (Italia inclusa) non ci sono ancora date certe. Ovviamente invece non c’è ancora nessuna data fissata per una release internazionale di Scherzo of a Dark Dusk.