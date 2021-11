Ufotable: il fondatore potrebbe essere condannato a 20 mesi di carcere

Sicuramente lo studio d’animazione Ufotable ha fatto la parte del leone nella stagione anime 2020, realizzando una pellicola che si è rivelata un vero e proprio fenomeno globale come Demon Slayer Mugen Train (maggior incasso della storia al botteghino giapponese), e non solo. Anche la seconda stagione dell’anime ispirato al manga di Koyoharu Gotoge, e i progetti dedicati al franchise di Fate/stay night, come il film Fate/stay night Heaven’s Feel III. spring song, hanno permesso allo studio d’animazione di raggiungere un successo impressionante.

Tuttavia non è tutto oro ciò che luccica, e Ufotable è finito al centro di un vero ciclone quando le autorità giapponesi hanno iniziato a indagare il fondatore dello studio, Hikaru Kondo, per evasione fiscale. Secondo gli inquirenti Kondo avrebbe violato il Corporation Tax Act e il Consumption Tax Act, portando Ufotable ha evadere oltre 138 milioni di yen (circa 1.25 milioni di dollari) in tasse. Entrambe le gravi accuse sono state ammesse dallo stesso Kondo di fronte alla Corte del Distretto di Tokyo in un’udienza di settembre.

Ora, stando alle ultime informazioni, la situazione di Kondo sembrerebbe aggravarsi: l’accusa sembra infatti intenzionata a richiedere, per il fondatore ed ex presidente di Ufotable, fino a 20 mesi di reclusione nell’udienza del prossimo 10 dicembre, per aver “diretto la compagnia a commettere ripetuti atti di frode fiscale quando i guadagni erano alti” e per aver inizialmente “negato le responsabilità della compagnia, affermando che le tasse non erano state pagate per un errore in buona fede”.

Inoltre la situazione di Kondo e di Ufotable potrebbe diventare ancora più complicata: l’accusa sostiene infatti che Kondo avrebbe nascosto oltre 441 milioni di yen (approssimativamente 4 milioni di dollari) tra il 2015 e il 2018. Inoltre Kondo avrebbe sottratto e nascosto in una cassaforte privata il 30% circa dei ricavi dei café e dei ristoranti a tema posseduti da Ufotable in Giappone. Inoltre la compagnia è sospettata di essersi appropriata indebitamente dei fondi raccolti con un’asta di beneficienza in occasione del terremoto del Tohoku del 2011. Accuse che, se provate, potrebbero portare la pena fino ai 10 anni di reclusione. Tuttavia non sembra che il Tokyo Regional Taxation Bureau intenda perseguire Kondo o la compagnia per questo.

L’ormai ex presidente della compagnia ha affermato di non essersi reso conto che il suo comportamente avrebbe potuto arrecare danni allo studio.