Call of Duty Vanguard Zombie: pubblicato il cinematic trailer Der Anfang

Call of Duty: Vanguard di Sledgehammer Games uscirà presto e porterà una nuova campagna insieme al multiplayer. I fan di Zombie riceveranno anche una nuova modalità sviluppata da Treyarch, che si collega a Call of Duty: Black Ops Cold War e alla trama Dark Aether. I requisiti per PC per lo stesso sono stati recentemente rivelati.

Per presentare la modalità è stato pubblicato un cinematic trailer. Il video parte da Der Anfang quando l’Oberführer Wolfram Von List del Terzo Reich sta cercando un modo per vincere la guerra. Insieme a un antico manufatto che lega Kortifex l’Immortale a Von List, anche i non morti sono risorti per aiutare il Reich. Tocca a quattro personaggi, ciascuno in possesso dei propri artefatti legati alle entità eteree, per sconfiggere Kortifex e Von List. Insieme alle nuove abilità eteree come un anello di fuoco e un’esplosione di ghiaccio, i giocatori prenderanno parte a nuovi obiettivi. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Per anni il mondo ha sopportato le guerre più grandi e letali mai viste, ma le sorti della Seconda guerra mondiale stanno finalmente per cambiare. Adesso tocca a pochi soldati selezionati finire il lavoro e cambiare per sempre lo scenario militare.



Sviluppato da Sledgehammer Games, Call Of Duty: Vanguard racconta una storia avvincente, con dei soldati scelti provenienti da diversi paesi e con storie differenti alle spalle, che affrontano insieme la più grave minaccia mondiale, cambiando le sorti della guerra e gettando le basi per quelle che oggi conosciamo come forze speciali. Attraverso lo straordinario viaggio di questi valorosi soldati, i giocatori vivranno alcune delle grandi battaglie che hanno influenzato le sorti della Seconda guerra mondiale.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre su Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 e PC tramite Steam.