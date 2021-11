Grand Theft Auto The Trilogy: ecco quanto occuperà sulle vostre PS4

Grand Theft Auto The Trilogy è in arrivo su PlayStation 4 e, di recente, è stato rivelato il peso in GB di cui la raccolta di Rockstar Games sarà dotato. La collection, che comprende i tre titoli che hanno consacrato la serie nell’era PlayStation 2, è costituita da Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas.

In un recente post pubblicato su Twitter da PlayStation Game Size, sono state indicate le dimensione di Grand Theft Auto The Trilogy, in rapporto a quelle dei giochi originali usciti per PlayStation 2 agli inizi degli anni Duemila. La Definitive Edition di GTA III, per esempio, peserà 5,293GB contro 1,569GB della versione originale.

L’edizione definitiva di Grand Theft Auto Vice City, invece, peserà la bellezza di 10,768GB contro i 2,392GB della versione PlayStation 2. Infine, abbiamo Grand Theft Auto San Andreas con i suoi 22,679GB di spazio necessario al suo download. Pensate che su PlayStation 2 richiedeva appena 3,230GB di memoria.

Prevedibilmente, le dimensioni dei file delle versioni rimasterizzate sono notevolmente maggiori di quelle degli originali (anche se, commisurate ad altri giochi, la quantità di GB richiesti risulta piuttosto esigua).

Grand Theft Auto The Trilogy (The Definitive Edition) arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dall’11 novembre 2021 per PlayStation 4, in retrocompatibilità con PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S (anche su Game Pass, o almeno in parte) e PC.