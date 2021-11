The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition: pubblicate nuove informazioni

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sarà pieno zeppo di diverse creazioni che i giocatori potranno apprezzare. Bethesda ne ha mostrati diversi in un recente aggiornamento.

Il più interessante è probabilmente Necromantic Grimoire che può utilizzare 13 incantesimi per evocare scheletri, spiriti e molto altro. L’arco delle ombre è un’arma interessante che fornisce velocità e invisibilità, perfetta per l’arciere stealth che è in ognuno di noi. Coloro che cercano una casa a più livelli dovrebbero guardare a Bloodchill Manor. Situato in montagna, è dotato di bare da letto, una prigione e altre arredamenti gotici. Headman’s Cleaver vede il Dragonborn alla ricerca di banditi che hanno rubato la mannaia della Bloodfall Queen. Se siete dei giocatori a cui piace il combattimento veloce e corpo a corpo, allora vale la pena dare un’occhiata a Fearsome Fists in quanto aggiunge 15 varianti per ogni sfida, perfezionando gli attacchi senz’armi. Infine, c’è Gallows Hall, che permette di ottenere potenti tesori come lo Staff of Worms e Bloodworm Helm per coloro che sopportano le sue sfide.

Recentemente è stato pubblicato un trailer che evidenziava le nuove modalità e le nuove missioni. Tra queste troviamo la Pesca e le missioni Saints and Seducers. Saints and Seducers sono interessanti perché aggiungono nuovi set di armature, armi e una nuova trama insieme a nuovi nemici. Inoltre sono inclusi nuovi ingredienti per pozioni, frecce e veleni. La Pesca dovrebbe essere l’attività più popolare tra i giocatori in grado di avventurarsi in tutto il mondo e catturare molti tipi di pesci. Questi possono essere visualizzati sui muri della casa del giocatore o negli acquari. Sono disponibili anche nuove missioni legate alla pesca. Sono stati inclusi tutti i contenuti della creazione precedente, insieme a nuovi contenuti come Ghosts of the Tribunal che offre armi e armature a tema Morrowind.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sarà disponibile dall’11 novembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.