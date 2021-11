Super Mario 3D All-Stars: l’update supporta il pad di N64

É passato più di un anno dall’uscita di Super Mario 3D All-Stars: la collection che include tre tra i giochi più iconici della mascotte di Nintendo. Stiamo parlando di Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine e Super Mario 64, che, raccolti in un unico luogo fisico, hanno saputo conquistare le classifiche di vendita in Europa, ma non solo.

Ebbene, a distanza di un anno dall’uscita di Super Mario 3D All-Stars, il Nintendo Switch Online + Expansion Pack ha implementato nella sua raccolta alcuni dei titoli più celebri del Nintendo 64, tutti giocabili anche grazie al supporto integrato con il controller della console retrò.

Grazie ad un recente aggiornamento pubblicato per Super Mario 3D All-Stars, Super Mario 64 adesso supporta il controller del Nintendo 64! Il tutto è stato reso possibile grazie alla recente patch 1.1.1, che permetterà al controller di imitare gli stessi input che venivano dati dal giocatore all’epoca del N64. Purtroppo, però, il giocatore, per fare uso di suddetto pad, dovrà comunque sottoscrivere l’abbonamento a Nintendo Switch Online.

Sebbene il controller N64 sia andato a ruba e Super Mario 3D All-Stars non sia più in vendita, questa risulta un’ottima occasione per chi possiede entrambi, così da potersi immergere nel passato e farsi trascinare dall’effetto nostalgia che questa collection provoca nei giocatori. Ecco le note della patch pubblicate dalla Grande N:

Versione 1.1.1 (rilasciata il 3 novembre 2021):